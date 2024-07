100 jours de Diomaye : Pour Mansour FAYE, " c’est la catastrophe "

Le maire de Saint-Louis tire à boulets rouges sur le tandem Diomaye – Sonko et les initiatives prises par le nouveau régime dans une optique d’imprimer une rupture systémique.



Contrairement à Aliou SALL qui s’est démarqué de l’Alliance pour République (APR), Mansour FAYE lui réaffirme son ancrage au sein de la mouvance présidentielle sortante et juge la sortie de l’ancien patron de la CDC « inopportune ».



Interrogé par l’Observateur, l’édile de Ndar, donne une note salée aux 100 jours de Bassirou Diomaye Faye à la tête de la présidence de la République. Pour lui, c’est la « catastrophe ».



En réponse aux enquêtes annoncées par le Premier ministre Ousmane SONKO à Saint-Louis sur la suite du programme des 10 villes financé à coup de 60 milliards FCFA, l’ancien ministre de l’hydraulique et de l’Assainissement dit n’éprouver « aucune crainte ». Mansour FAYE déplore des « enfantillages » et soutient que le « Sénégal est en danger ».



