11ème Édition des Itinéraires Artistiques de Saint-Louis : une célébration internationale de l’art contemporain

Du 3 mai au 3 juin 2025, le Centre de Recherche et de Documentation du Sénégal (CRDS), anciennement IFAN de Saint-Louis, va accueillir la 11ème édition des Itinéraires Artistiques de Saint-Louis. Organisé par l’Association Ndar Création sous la direction de l’artiste plasticien Abdoukarim Fall, cet événement inscrit sur le calendrier culturel sénégalais réunira des talents venus de divers horizons.

Cette nouvelle édition offrira une large palette de disciplines artistiques : peinture, photographie, sculpture, mosaïque, design et art numérique. Plateforme d’échange et de valorisation de la création contemporaine, l’exposition s’ouvre aux artistes émergents et confirmés du Sénégal et d’ailleurs, favorisant ainsi une interaction riche entre créateurs et publics.

Cette année, la République de la Gambie est le pays invité d’honneur, symbolisant une avancée dans les relations culturelles entre le Sénégal et son voisin. La participation d’artistes gambiens apportera une dimension nouvelle à l’exposition et enrichira le dialogue artistique entre les deux nations sœurs.

Suite à un appel à candidatures, 40 artistes ont été sélectionnés pour présenter 76 œuvres d’exception.

La diversité de leurs origines témoigne de l’envergure internationale de l’événement. Parmi eux, quatre mentors de renom Anta Germaine Gaye, Serigne Ndiaye, Tita Mbaye et Adama Sylla, accompagneront les participants et exposeront leurs propres créations.

Liste des artistes retenus :

• Saint-Louis (12) : Adjaratou M. S. Ndour, Alboury Fall, Amadou Lamine Seck, Aminata Sall, Cheikh Sadibou Sy, El Keita, Serigne Gueye, Samba Sart, Sira Sy, Yannick Bourgeois, Abdoukarim Fall, Meissa Fall

• Dakar (11) : Aliou Boly, Baba Ly, Djibril Coulibaly, Gorgui Boye, Idrissa Mbengue, Mahamadou Kheraba Traoré, Mamadou Sadji, Mouhamed Jawad Ly, Ndeye Astou Faye, Serge Doamba, Serigne Mor Gueye

• Louga (1) : Makhtar Khoule

• Thiès (2) : Abib Samb, Aziz Ndiaye

• Ziguinchor (1) : Banna Sadio

• Sédhiou (1) : Mame C. A. MB. Ndao

• International (10) : Clayvon Ambrose Wesley (USA), Julien Zegers (Belgique), Moctar Ly (France), Ebrima Gitteh, Mamat Sallah, Omar Corr (Gambie), Seydou Traoré (Mali), Grace Mutumbo (RDC)

Des activités pédagogiques et créatives

En marge de l’exposition, quatre ateliers de formation permettront aux artistes et passionnés d’explorer différentes techniques artistiques comme la peinture, la mosaïque et la sculpture. L’événement mettra aussi en avant des workshops interactifs et des performances artistiques, abordant des thèmes contemporains comme l’art et la durabilité, l’identité culturelle et l’impact social de la création artistique. Ces moments d’échange favoriseront la transmission de savoirs, l’innovation et la collaboration entre artistes et visiteurs.

Informations Pratiques

Dates : Du 3 mai au 3 juin 2025

Lieu : CRDS (Ex IFAN), Saint-Louis, Sénégal

Contact Presse: itinerairesartistiques@gmail.com

Site web: www.ndarcreation.com