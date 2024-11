17 novembre 2024 ou La Victoire du Peuple Sénégalais

Ce scrutin, au demeurant fort civilisé, démontre à suffisance et si besoin en est, la détermination du peuple Sénégalais à tourner définitivement la sombre page de la mal gouvernance et de ses conséquences néfastes. Dans un élan unanime, la quasi-totalité des Sénégalais ont décidé de rompre avec les pratiques maffieuses tous azimuts et l’inféodation au système de prédation néocolonial qui ont dangereusement érodé nos structures économiques, sociales, politiques et culturelles, conduisant notre démocratie au bord de l’effondrement et notre pays au bord de l’abîme.



Citoyens à part entière, les écrivains, poètes et artistes ont aussi le devoir de prendre part, au moyen de leur énergie créatrice, à la restauration et au renforcement des valeurs et paradigmes positifs qui doivent sous-tendre le « Jub, Jubal, Jubbanti » qui, plus qu’un simple slogan, doit devenir une réalité concrète, tangible aux yeux du monde entier.



Une révolution est en marche au Sénégal, des œuvres de beauté doivent l’accompagner, l’éclairer, l’embellir !





HOMMAGE AUX PATRIOTES



« Il faut regarder la vérité en poète » (Jules Renard)



Les patriotes sont aussi bien des hommes que des femmes

Libres, sincères, attachés à la vérité

Et toujours prêts à se mobiliser pour les causes justes.

Ardents défenseurs des lois et de la démocratie

Ils n’hésitent jamais à revendiquer leurs droits

Et ceux du peuple dont ils sont les vrais représentants

Même s’il faut pour cela braver tous les dangers

Ou affronter l’adversité à leurs risque et périls.

Les canons et les fusils ne les font pas reculer

Lorsqu’ils ont décidé de marcher ou de manifester

Pacifiquement mais aussi en toute légalité.

À la violence aveugle et réactionnaire

Dont usent avec brutalité les états policiers

Ils opposent la non-violence révolutionnaire

Et agissent ainsi sans peur mais également sans faiblesse.

Le courage est par excellence l’arme des patriotes

Qui savent l’élever au rang des plus hautes vertus

Comme l’honneur, la dignité et le respect des principes

Nécessaires à quiconque veut rester droit dans ses bottes

Et faire face lorsqu’arrive le temps des épreuves.

Car les patriotes sont la cible des fraudeurs

Qui leur reprochent de dénoncer leurs malversations

Et de combattre l’injustice et la corruption

Ces maux pires que le sida et le coronavirus

Qui menacent de détruire l’état et la société

Et de précipiter la nation dans la déliquescence.

Les patriotes sont foncièrement honnêtes

Ils abhorrent le mensonge et l’hypocrisie

Et les traîtres ne sauraient trouver grâce à leurs yeux

De même que les médisants et les calomniateurs.

Les patriotes ont le sens de l’honneur et ne font pas

De promesses qu’ils ne sont pas sûrs de pouvoir tenir

Pour endormir le peuple et obtenir ses suffrages

Bien au contraire ils sont sobres et vertueux

Gagnent leur vie à la sueur de leur front

Et volent au secours de ceux qui sont dans le besoin.

Les patriotes sont capables de se sacrifier

Pour le bien-être et le bonheur de leurs concitoyens

Dont ils voudraient pouvoir satisfaire les besoins vitaux :

Nourriture, santé, éducation et sécurité

Sans compter la paix , la justice et le respect des lois

Au dessus desquelles trône la constitution

Source et garantie de toutes les libertés.

Les patriotes vivent et souffrent avec le peuple

Dont ils partagent les soucis et les difficultés

Désireux d’y apporter des solutions ou des remèdes.

Ils ne sont pas indifférents à l’immonde carnage

Auquel se livrent sans vergogne les grands prédateurs

Pillards de ressources et fossoyeurs de l’économie

Habiles à camoufler les faits et cacher les preuves.

Pour les patriotes, l’éthique et la morale

Sont les vraies valeurs qui doivent gouverner nos actes

Mais aussi inspirer des leaders conscients et responsables.

Jamais il ne viendrait à l’esprit des patriotes

De s’enrichir sans cause pour assouvir de vils désirs

D’égoïstes besoins ou de bas intérêts personnels.

Les patriotes sont aux antipodes de tels comportements

Car eux prônent l’humanisme et le vivre-ensemble

Et préconisent le partage et la solidarité

Comme socles fondamentaux de la société de demain.

En vérité les patriotes sont mus par leur idéal.

Pour autant ils ne croient pas aux utopies sans lendemain

Ni aux mirages d’un avenir aux lumières trompeuses

Ils savent que vivre c’est lutter et que la victoire

Ne s’obtient qu’au prix de combats acharnés.

Plaise à Dieu que les destinées de notre pays

Soient confiées à des patriotes intègres et justes

Qui sauront à coup sûr le guider sur la voie du progrès

Et ensemble avec tous les citoyens le mener à bon port.



Louis Camara

Poète, patriote et panafricaniste Grand prix du Président de la république pour les lettres