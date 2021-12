2 pirogues en fibre de verre offerts aux écogardes du Djoudj et du PNLB

Le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Alioune Sarr, a offert ce jeudi 30 décembre, deux pirogues motorisées (hors-bord) en fibre de verre, de 17 places chacune, aux guides et écogardes du Parc National des Oiseaux du Djoudj ainsi que du Parc de la Langue de Barbarie. Ces embarcations seront utilisées pour organiser sur le plan d’eau du Djoudj, des ballades payantes pour les milliers de touristes qui fréquentent chaque année ces deux Parcs.



Il a invités les bénéficiaires à prendre soin de ces biens et à garantir, chaque jour davantage, un service de qualité aux visiteurs. Il a promis aussi de prendre des dispositions pour remettre à ces écogardes, des cartes professionnelles de guides touristiques, dont la délivrance tiendra compte au préalable des avis de validation, des suggestions et autres recommandations des conservateurs des deux parcs concernés. Il leur a fait savoir que les espaces touristiques méritent d'être valorisés et accompagnés.



NDARINFO.COM