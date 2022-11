20 ans de la Nuit blanche : l’Institut Français transporte son monde vers le ciel – vidéo

L’Institut Français de Saint-Louis a célébré samedi, en grande pompe, les 20 ans de la Nuit Blanche. Au menu, un voyage au cœur des Sciences pour tous les âges, à travers des séances d’utilisation de drones et une contemplation d’images satellitaires dans le Cinéma de l’Institut. L’assistance a eu également droit à une observation expérientielle de la planète Jupiter grâce aux télescopes de l’Association pour la Promotion de l’Astronomie au Sénégal (ASPA). À ces découvertes, s’ajoute une immersion à 360° et en 3D à travers une exposition en réalité virtuelle. Le soir, une chorégraphie kaléidoscopique s'est emparée des lieux avec des performances artistiques et des processions rythmées dans les rues de la ville. Isabelle Boiro-GRUET, la Directrice déléguée, revient sur le sens de l'événement.