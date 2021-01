296 nouveaux cas, 8 décès ... les terrifiants records !

À ce jour, renseigne IGFM, ce sont 20672 cas qui ont été globalement déclarés positifs au Sénégal, dont 18016 guéris, 446 décédés et 2209 patients sous traitement.







Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a publié les chiffres du jour sur l’évolution de la covid-19 au Sénégal. Ils sont de plus en plus inquiétants. Mamadou Ndiaye, le Directeur de la prévention, renseigne que sur 2270 tests réalisés, 296 nouveaux cas ont été détectés, contre 220 hier. Un record.Pour les nouveaux cas, ils sont composés de 154 contacts et de 142 cas communautaires. Le taux de positivité est de 13,04%. Il était précédemment à 12,39%. Par ailleurs,131 patients ont été déclarés guéris et 34 cas graves ont été signalés. Malheureusement, 8 nouveaux décès ont encore été enregistrés. Un nouveau record.