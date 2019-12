2e ÉDITION DU FESTIVAL DE BARGA : Abdoulaye Élimane DIA, le parrain, magnifie le désenclavement de l’île à Morphil (vidéo)

Les riches facettes de la culture du FOUTA ont été vivifiées, ce weekend, à l’occasion de la deuxième édition du Festival cultuel « Solidarité et Développement » de BARGA. D’importantes réflexions ont été menées sur l’entrepreneuriat et l’insertion des jeunes. Un focus a été mis sur les opportunités que les jeunes peuvent de leurs localités en développant des projets sur l’élevage, l’agriculture et la pêche.



À cet effet, l’expertise de l’Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes (ANPEJ) a été mise à profit. L’association des Jeunes pour le Développement de BARGA (AJDB) a porté son choix sur Abdoulaye Élimane DIA, opérateur économique et maire de Demette. Ce dernier s’est réjoui de cet honneur et salué l’adéquation créée par l’AJDB entre la culture et le développement.



Le responsable de l’Alliance pour la République (APR) a magnifié les importantes actions menées par le Président Macky SALL dans le Fouta. « Les travaux avancent. Nous avons emprunté une route confortable entre Ndioum et Pété. C’est à l’actif du Président de la République et ce sera un grand soulagement pour la population », a-t-il dit.





M. DIA signale que des infrastructures routières similaires sont réalisées dans l’île à Morphil, son fief. « Aujourd’hui, l’axe Cas-Cas à Demette est goudronné. C’est une fierté pour moi en tant que maire de constater le désenclavement de cette zone après plus de 60 ans », a-t-il ajouté.



