3e mandat : Macky Sall donne rendez-vous aux Sénégalais lundi

Le président sénégalais Macky Sall a reçu ce samedi après-midi les maires signataires de la pétition pour qu'il se présente à la présidentielle de 2024. Mais il n'a donné sa réponse. Il a préféré attendre lundi.



« Je ne peux pas vous répondre maintenant. Je suis touché par vos propos. Mais j'avais que je vais prononcer sur ça après la fête de Tabaski. Ce n'est plus loin. Lundi je vais me prononcer », a dit le président Sall, devant les plus de 470 maires et conseil départemental.