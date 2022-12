3e mandat : Macky Sall ne doit pas se présenter (membre de la Cojer)

« Le Président a été clair », a-t-il campé, dans des propos sur le 3eme mandat ou 2eme quinquennat. Omar Dramé de poursuivre : « Il ne fera pas de 3e mandat. Il l’a dit et répété. On doit le laisser choisir le moment pour se prononcer sur la question. » Mais, « je pense qu’il ne fera pas de 3e mandat », a insisté l’apériste.



D’ailleurs, le jeune insiste sur le fait que Macky Sall a déjà clos ce débat depuis son interview avec New York Times, en marge du sommet États-Unis – Afrique, à Washington. Le Président Macky Sall a campé sur le «ni oui ni non». Non sans entrebâiller une porte : « Il est normal que je sois critiqué dans mon action politique, pas seulement dans mon travail de Président, a-t-il expliqué. Il est clair qu’aujourd’hui, il n’y a pas de débat juridique (pour savoir s’il peut ou non se représenter). Maintenant que je sois candidat ou non, c’est ma décision ».



De l’autre coté l’ancien Premier ministre, Aminata Touré, actuellement députée non-inscrite est revenue sur la question du troisième mandat du Président Macky Sall après l’avoir souligné lundi dernier en demandant la position de Amadou Bâ. «Il faut assumer votre position. Si vous pensez que le Président doit avoir un troisième mandat, alors dites-le nous… je vous connais bien et je sais que vous avez toujours assumé vos positions. Cette question doit être clarifiée » a encore lancé Aminata Touré.