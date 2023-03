3e mandat de Macky Sall : la position officielle de la France

Les députés français interpellent leur gouvernement



Le vendredi précédent, des députés français ont adressé une lettre à Catherine Colonna, ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères, exprimant leur inquiétude quant à un possible troisième mandat du président Macky Sall. Ils demandent la position de la France sur cette situation et souhaitent connaître les actions entreprises pour assurer le respect de la Constitution sénégalaise.



Réponse du porte-parole du ministère des Affaires étrangères



Lors d’une conférence de presse, ce vendredi 24 mars 2023, Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a répondu à une question d’une journaliste de l’AFP concernant la lettre des députés français : « Il ne nous revient pas de nous prononcer sur cette question qui reste hypothétique, à ma connaissance il n’y a pas eu d’annonce de candidature du président Macky Sall. »



La position de la France sur le dialogue et le pluralisme



Anne-Claire Legendre a également rappelé l’attachement de la France au dialogue et au respect du droit et du pluralisme, comme le président Emmanuel Macron l’a réaffirmé lors de sa récente tournée en Afrique.



Les arguments de Macky Sall



Dans une interview accordée à L’Express cette semaine, le président Macky Sall a expliqué qu’il avait parfaitement le droit de se représenter pour un troisième mandat. Selon lui, son mandat obtenu en 2012 était hors de portée de la réforme constitutionnelle qu’il avait entamée en 2016