3e session ordinaire du conseil municipal de Saint-Louis : des questions cruciales à l’ordre du jour, samedi

Les membres du conseil municipal de Saint-Louis se réuniront, ce samedi 28 septembre 2019 à 10 heures, à la salle de délibération de la Commune pour sa troisième session ordinaire.



À l’ordre du jour, la proposition de délibération autorisant le maire à initier un projet de lotissement d’une superficie de 27 hectares sur le site de l’ile de DIOUCK (près de KHOR) ainsi la mutation de la rue Duret au nom de feu Jacques DIOUF.



Le conseil donnera l’onction à l’édile Mansour FAYE d’élever feu Amath DANSOKHO au rang de citoyen d’honneur de la ville de Saint-Louis.



En marge des séances classiques de délibération, les postes vacants de 7e adjoint au maire et du président de la commission partenariat et coopération qu’occupaient respectivement feu Balla GUEYE et Makhtar Diaw Chimère seront mis en compétition. Ce, avant l’ouverture des débats d’orientation budgétaire.



