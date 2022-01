400 000 doses périmées, un stock de 5 millions en souffrance : Macky Sall refuse tout achat de nouveaux vaccins

La campagne de vaccination anti-Covid patine. Face aux réticences, rapporte Le Quotidien dans sa parution de ce samedi, le président de la République, Macky Sall, a exprimé son agacement.



Avec 400 000 doses périmées et jetées à la poubelle récemment et un stock de 5 millions en souffrance, le chef de l’État a décidé de ne plus acheter de nouvelles doses.



Jusqu’à hier vendredi, seules 1 378 415 personnes ont été vaccinées au Sénégal sur une population de plus de 16 millions d’habitants.