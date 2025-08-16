Fass Ngom : deux victimes de l’accident succombent à l’hôpital

Deux personnes sont décédées à l’hôpital à la suite de l’accident de la route survenu hier à Fass Ngom, dans le nord du Sénégal. Il s’agit d’une femme domiciliée à Diamaguène et d’un jeune garçon de 19 ans, décédé ce matin, selon une source médicale jointe par Ndarinfo.



Aucun décès n’avait été enregistré sur le lieu du drame, consécutif au dérapage d’un minicar de transport en commun, qui avait fait vingt-huit blessés, dont huit grièvement.



Les victimes avaient toutes été évacuées au Centre hospitalier régional de Saint-Louis, où le suivi médical se poursuit.



