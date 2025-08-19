Noyades au Sénégal : 56 morts en un mois et demi, l’alerte des maîtres-nageurs

Le nombre de décès par noyade au Sénégal prend une tournure inquiétante, avec 56 morts recensés depuis juillet, a alerté Ibrahima Sall, président de l’Association nationale des maîtres-nageurs du Sénégal.



Selon lui, 43 décès ont été enregistrés au mois de juillet et 13 autres depuis le début du mois d’août. Une situation qu’il qualifie de « catastrophique », en appelant les autorités à renforcer la sécurité sur les plages de la banlieue dakaroise, très fréquentées mais souvent dépourvues de surveillance.



M. Sall a salué les efforts de certaines communes, comme Malibu, mais a dénoncé l’absence de dispositif sécuritaire sur les plages de Gadaye ainsi que celles de Hamo 4 et 6, où des cas de noyades ont encore été signalés le 17 août, rapporte Libération.



Il a par ailleurs pointé le manque de maîtres-nageurs, rappelant que plusieurs diplômés, formés par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, restent sans emploi. Pour lui, il est urgent que les maires assument cette compétence transférée et recrutent du personnel qualifié afin d’éviter de nouvelles tragédies.



