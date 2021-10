5 MOIS SANS EAU : durement assoiffé, Goxu–Mbacc se révolte – vidéo

La sanction par les urnes, c’est le mot d’ordre lancé par des populations de Goxu Mbacc sidérées par une pénurie d’eau dont les causes restes injustifiées. Ce qui taraude l’esprit des habitants de cette langue de Barbarie, c’est le silence des autorités sur leur sort et la livraison des factures en dépit de la longue interruption. En a croire ces derniers, les camions citernes convoyés dans le quartier pour atténuer les souffrances sèment la discorde. Ce qu’ils réclament désormais, c’est le rétablissement pur et simple de l’approvisionnement.