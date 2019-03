6e édition des Itinéraires artistiques : 26 virtuoses exposent à Saint-Louis, du 06 au 30 avril 2019

La sixième édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis se déroulera du 06 au 30 avril 2019 dans la ville tricentenaire. Cette année, vingt-six (26) jeunes talents sénégalais participeront à cette exposition nationale dans la galerie du Centre de Recherches et de Documentation du Sénégal (CRDS) ex IFAN. Elle sera mise sous la supervision du chevronné promoteur artistique Oumar Diack.



Cette année, la région de Saint-Louis offrira une riche panoplie. Les œuvres d’Al Seck, Elhadj Sarr, Aminata Sall, El Hadj Keita, Meissa Fall, Seyni Fall, Serigne Gueye, El Hadji Adama Sylla et Abdoukarim fall, Masta LY et d’Amadou Nidaye seront aux cimaises.



La participation de la région de Dakar sera fulgurante avec les tableaux d’Ibrahima Thiam, de Baba Ly, d’Ibrahima Gningue, d’Aliou Badou Diack, d’Awa Ndiaye, d’Aminata Diobé Taye, de Marianne Senghor, de Betty Kandé, de Moussa Ndiaye, Lassana Gassama et de Djeynaba BALDÉ.



Aziz Ndiaye et Aissatou Gueye nous viendront de Thiès, Gorgui Boye de l’ile de Gorée ainsique Moussa Aw du Fouta (Commune de Podor)



Cette symbiose, « première du genre au Sénégal », vise à « créer un cadre d’émulation pour les génies sénégalais qui leur permettra notamment, d’exposer et d’écouler leurs créations », indique le document signé par Abdoukarim FALL, président de Ndar Création.



« L’affluence et la riche synergie artistique que provoque cet évènement justifient son inscription sur l’agenda culturel de la ville », a-t-il signalé.



NDARINFO.COM