750 milliards du plan décennal " Ils n’ont même pas injecté 200 milliards", révèle Ousmane Sonko

Il dénonce ainsi une incohérence dans les chiffres publiés (750 milliards) qui selon lui, varient selon les différents documents. « Ils n’ont même pas injecté 200 milliards ». « Ou-est-ce que l'argent est passé ? », interroge-t-il.

A l'endroit de la banlieue ,lance-t-il, « Si Macky Sall vient vous voir, sachez qu’il est le seul responsable de votre situation. Il vous a abandonnés et ils ont détourné les moyens parce qu’il est là pour les intérêts étrangers ».

Sonko a vigoureusement réagi à la sortie du chef de l’Etat Macky Sall sur la RTS hier soir pour parler des inondations au Sénégal. Une intervention télévisée que l’opposant qualifie de farce. « La sortie de Macky Sall était une farce d’Etat, il a voulu se réfugier derrière le changement climatique », critique-t-il, face à la presse.Ousmane Sonko qui a effectué ce matin une visite des sites inondés dans la banlieue dakaroise, a également saisi l'occasion pour appeler les Sénégalais à la solidarité nationale, suite aux pluies diluviennes qui ont occasionné des dizaines de familles sinistrées et fait six morts entre samedi et dimanche.Pointant un échec de l'Etat dans la prise en charge de la question des inondations, le leader de Pastef a appelé à la « solidarité patriotique entre citoyens » afin d’aider à soulager les sinistrés.Sonko a tiré sur le régime et dénoncé la gestion du programme de 750 milliards lancé en 2012 dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations. « Il en a fait un argument de campagne », déplore d’emblée Ousmane Sonko, face à la presse suite à la visite qu’il a effectuée dans la banlieue dakaroise, ce jour.SENEWEB