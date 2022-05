8e édition des Itinéraires artistiques : de beaux reflets d’art brillent sur Saint-Louis – vidéo

Les rideaux sont ouverts sur la 8e édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis. Cet événement inscrit dans l’agenda culturel nationale a enregistré, cette année, un record de participation. Trente-cinq (35) provenant du Sénégal, de la Gambie, de la Mauritanie et du Nigeria exposé leurs œuvres à la galerie du Centre de Recherches et de Documentation du Sénégal (Crds) de Saint-Louis jusqu'au 10 juin 2022. Ils ont été retenus par un comité de sélection à la suite d’un appel à candidature. En plus de l’exposition ouverte par un riche vernissage, un atelier d’art autour de diverses thématiques liées à l’écologie sera organisé au profit des élèves et étudiants de la ville. Il sera précédé d’une performance regroupant les artistes invités. Abdou Karim FALL, l’initiateur de cadre d’émulation artistique, a magnifié l’apport des partenaires en adressant une mention spéciale à la Fondation Cuomo.