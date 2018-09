ACCÈS AUX SOINS DE QUALITÉ : la bonne initiative du Professeur Amadou FALL à Keur BARKA (vidéo)

Docteur d’État et Maitres de conférences, titulaire à la faculté des Sciences économiques et de Gestion (FASEG), le professeur Amadou FALL ne s’est pas se contente pas de se glorifier de son parcours universitaire et professionnel fulgurant. Ce directeur de plusieurs masters en administration d’établissements sanitaires et régulation de marchés publics, audit et contrôle de gestion, s’est engagé depuis plusieurs années dans le domaine et du social au profit des populations des zones reculées de la ville.



À Keur BARKA (Commune de Ndiébène Gandiol), il a initié un projet de mise en place d’une maison de santé du nom de son père El Hadji Papa Gueye. L'infrastructure est porteuse de plusieurs innovations dans l’offre de services sanitaires de qualité aux populations. Le bâtiment implanté dans une surface spacieuse à l’entrée de Saint-Louis comporte déjà les différentes salles qui devront accueillir les patients.



Une dynamique bénévole qui renforce le maillage de la couverture maladie universelle pour plus d’une trentaine de villages que la structure devra polariser. En marge de cette vision, il lance des actions sociales ponctuelles, dont l’organisation, ce samedi, d’une campagne de circoncision visant plus d’une centaine de talibés et d’enfants de couches démunies. L’activité a bénéficié du précieux parcours de l’association Citoyenne pour la Santé dirigée par le professeur Amadou Gallo DIOP.



>>> Suivez sa réaction et celle des parties prenantes à l’activité …