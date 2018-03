AÉROPOSTALE: le rallye Toulouse Saint Louis 2015 ira… jusqu’à Dakar

Comme chaque année depuis 32 ans, le Rallye Toulouse Saint Louis s’envolera sur les traces des pionniers de l’Aéropostale du 25 septembre au 9 octobre 2015.



Cette route historique que parcouraient les pilotes des Lignes Latécoère dès 1925 conserve son caractère mythique et le dépaysement que procure cette descente progressive vers le sud jusqu’aux rives du fleuve Sénégal est incomparable.



Comme il y a deux ans l’association Air Aventures, organisatrice du Rallye, a décidé d’inviter un équipage de deux jeunes pilotes FFA en leur offrant l’inscription de l’avion et les frais d’hébergement. Ils ont été sélectionnés parmi les participants du dernier Tour Aérien des Jeunes Pilotes.



Comme d’habitude le Rallye suivra la route classique de la Ligne jusqu’à Saint Louis avec des escales à Alicante, Tanger, Essaouira, Tarfaya (Cap Juby), Dakhla (Villa Cisnéros), Nouadhibou (Port Etienne) et Saint Louis du Sénégal. Cette année le Rallye poursuivra sa route jusqu’à Dakar avant de remonter. [1]



Des épreuves ludiques seront proposées aux participants faisant appel à leurs qualités d’observation et de connaissances historiques et techniques mais aussi à leur compétence en matière de pilotage et de gestion des avions. Une action humanitaire sera assurée sous la forme de transport de médicaments et de la mise à disposition de matériel médical pour l’hôpital de Saint Louis.



L’évocation historique, la découverte de nouveaux horizons, l’émulation de la compétition constituent une belle façon de donner un sens à nos vols.