AKD flingue Mansour FAYE : "c'est le porte-malheur de Benno NDAR".

Le président du Mouvement Ndar Ca Kanam ne veut de Mansour FAYE comme leader de la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour cause, la défaite de la mouvance présentielle lors des législatives sortante qui pour lui est le résultat du mauvais pilotage de la campagne.



« C’est le même scénario qui va se répéter à la présidentielle à Saint-Louis. Le seul problème, c’est Mansour FAYE. Rien ne sera gagné avec lui. C’est le porte-malheur der Benno », a déclaré ce matin Adama Kane DIALLO. « Mansour FAYE n’est pas ouvert. Il n’est pas de charisme et manque de leadership politique », a-t-il assuré.



« Ceux qui l’entourent ne lui disent pas la vérité juste parce qu’ils profitent des privilèges qu’ils ramassent », ajoute le jeune responsable qui réaffirme son ancrage dans Benno et son soutien à Amadou BA.



« J’invite les jeunes responsables à prendre déjà leurs responsabilités et d’arrêter de suivre un défaitiste. Qu’ils sachent que dans 6 mois, tout va changer », laisse entendre Kane DIALLO qui promet de mener son combat de l’intérieur de la mouvance.



NDARINFO.COM