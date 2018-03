ALERTE : Une brèche s’ouvre sur le Nord de la Langue de Barbarie (vidéo)

Une nouvelle fissure a été constatée au nord e la Langue de Barbarie sur la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Le canal qui s’est naturellement creusé vers le village de BOYO empêche la circulation de véhicule sur cet axe. Dans cette vidéo amateur prise par un habitant de cette localité, on voit y l’eau de la mer rejoindre le fleuve. Pour le moment, des sacs de sable ont été déposés pour freiner le fléau. De réelles menacent pèsent sur le restant de la Langue de Barbarie et notamment sur Goxu Mbacc si la brèche s'agrandit.