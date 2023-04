APR DAROU : Amady DIALLO installe 2 nouveaux comités (vidéo)

Les commissaires politiques de l’Alliance Pour la République (APR) ont supervisé hier l’installation de deux nouveaux comités dans le quartier de Darou pour le compte de l’un des coordonnateurs locaux, Amady DIALLO. « Depuis lundi, nous sommes sur le terrain. Nous tenons des rencontres avec le groupement féminin pour évaluer les financements. Nous avons mené des distributions de ciment aux daara et aux mosquées », a-t-il indiqué. « Le travail ne fait que commencer. Nous devons poursuivre la dynamique et nous engager pour la réélection du président Macky SALL pour un second quinquennat », a-t-il indiqué.