ATEPA vote SONKO

En plus de lui avoir offert son siège de campagne sur la VDN, suite au saccage du son QG de YOFF, Pierre Goudiaby ATEPA a offert remis son camion de campagne et 10 motocycles au leader de PASTEF.



« Le jour où la liste définitive des candidats a été publiée, il m’a demandé devenir chez lui. Il m’a dit que j’ai trouvé en toi, le combat que je voulais porter », a confié Ousmane SONKO qui préside, en ce moment, un meeting à Ziguinchor.



« Je rends hommage à un digne de la Casamance, grand homme d’État, digne et vertueux », a ajouté l’ancien inspecteur des impôts séduit par la forte mobilisation de ces militants du Sud.



L'architecte à la candidature recalé par le Conseil constitutionnel et son mouvement "Sénégal Rekk" voteront donc pour Ousmane SONKO, le 24 février 2019.



