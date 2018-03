AUTOUR DE MINUIT : Vivez les meilleurs moments ( vidéo )

Des prestations de haute facture qu’Ablaye CISSOKO, Habib FAYE, Moctar SAMBA et leurs amis, ont offertes au public du parvis de l’Institut français de Saint-Louis. Cette année, une bonne place a été donnée aux artistes locaux et les jeunes talents de la ville. « Autour de Minuit » s’impose désormais comme une destination culturelle incontournable par la beauté de son organisation, la symbiose artistique unique qu’elle crée et la qualité de l’ambiance festive qu’elle procure. Nous avons choisi les meilleurs moments des concerts du weekend. Bon appétit !