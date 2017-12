AWA NDIAYE « Nous menons notre bataille contre l’opposition et non contre le Pds »

Depuis quelques semaines, Awa Ndiaye sillonne le département de Saint-Louis pour mobiliser les militants libéraux. La ministre d’Etat, ministre du Genre, de la Culture et du Cadre de Vie a levé un coin du voile sur ses relations avec les autres responsables. Pour elle, l’adversaire du Pds c’est l’opposition et elle invite tout le monde à travailler la main dans la main pour assurer la réélection de Me Wade en 2012. Misant sur la jeunesse, elle a promis de financer les femmes, dans le cadre d’un programme qu’elle a initié pour lutter contre la pauvreté.



La ministre d’Etat Awa Ndiaye a fait une tournée dans certains quartiers à Saint Louis pour remobiliser ses troupes. Lors d’un meeting, elle a levé toutes les suspicions quant à ses relations avec les autres responsables libéraux. « Me Ousmane Ngom, Amadou Touré sont mes frères. Nous tous, nous travaillons pour la réélection de Abdoulaye Wade en 2012. J’invite tous les militants à considérer davantage les responsables du parti, faire tout pour consolider les acquis du parti », a-t-elle déclaré. S’agissant des élections du mouvement des femmes, elle dira que celles-ci sont certes importantes, mais la réélection de Me Abdoulaye Wade l’est encore plus. « Avant de parler du mouvement des femmes, il faut plutôt parler de l’élection présidentielle. Diriger le mouvement des femmes du département est très bien, mais si nous ne parvenons pas à réélire notre candidat, c’est comme zéro », a-t-elle averti avant de demander aux militants d’aller s’inscrire sur les listes électorales et récupérer leurs pièces, pour pouvoir voter le 26 février 2012.



La bataille doit être menée contre l’opposition et non contre le Pds



Misant sur la jeunesse, Awa Ndiaye a indiqué qu’elle aura un rôle déterminant à jouer lors de ces échéances. Plusieurs doléances ont été égrénées par les militants allant du chômage à la pauvreté, en passant par la formation. Sur ces préoccupations, Awa Ndiaye a promis de financer les femmes et de trouver des emplois à certains jeunes. Toutefois, Awa Ndiaye en a profité pour rappeler à ses frères libéraux que la bataille doit être menée contre l’opposition et non contre le Pds.