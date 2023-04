Ababacar Mbaye, député : « la proposition de loi criminalisant l’homosexualité a été rejetée»

L’Assemblée nationale sort de sa léthargie après trois mois d’arrêt. Les membres du bureau ont répondu à l’appel du président de l’institution Amadou Mame Diop. Le bureau a examiné plusieurs requêtes de l’opposition .

Selon Ababacar Mbaye, député de Yewwi Askan Wi, toutes les propositions de faites par l’opposition ont été rejetées.

«Toutes les propositions de loi qui ont été faites par l’opposition ont été rejetées. Toutes les demandes de commissions d’enquêtes parlementaires ont été rejetées donc c’est notre rôle de l’action gouvernemental qui a été bloquée. Benno Bokk Yaakar n’est pas enclin à débattre, à informer les Sénégalais de ce qui les intéressent », a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse.

Le député d’ajouter : « Aujourd’hui, on considère qu’on est entré dans une nouvelle ère où le parlementarisme de blocage existe et ça a été inventé par Benno Bokk Yaakar ».

D’après le parlementaire, la proposition de loi criminalisant l’homosexualité au Sénégal a été déclarée irrecevable.

« C’est un débat qu’on a tenu depuis plusieurs années. L’association And Sam Djiko Yi avait fait le travail de plaidoyer nécessaire et avait rencontré l’ensemble du groupe parlementaire pour qu’on puisse améliorer la loi de 66 et d’avoir une loi qui qualifierait ce qu’on appelle d’acte contre-nature. Cette loi a été déclarée irrecevable après vote par les membres de Benno Bokk Yakaar », a laissé entendre Ababacar Mbaye.

Selon lui, les membres du pouvoir considèrent que cette « loi n’apporte rien au débat public, que c’est une loi insignifiante. Et que cette loi fait le parallélisme entre la loi Latif Guèye, qui a permis de criminaliser le trafic de drogue. Si on doit voter cette loi, elle n’aura aucun impact au contraire, ce n’est ni courageux ni pertinent au vu de la situation sociale du pays de voter une loi portant criminalisation sur l’homosexualité ».

« Donc cette loi a été déclarée irrecevable et a été rejetée après un vote de la majorité mécanique », souligné Ababacar Mbaye.