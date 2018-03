Abdou Guité Seck encourage les Copinarts.

Avant de prendre l’avion pour Toulouse pour participer au Festival International de Théâtre pour Jeunes et Enfants de Toulouse, la compagnie de théâtre les COPINARTS de Saint-Louis a reçu la visite du chanteur Abdou Guitté Seck à l’aéroport international de Dakar.



"Ayez un comportement exemplaire pour que la flamme de la gloire et du mérite qu'on a toujours connu de Saint-Louis puisse rayonner davantage partout dans le monde", a dit le chanteur à ‘’ses petits frères" et indique que "nous tous représentons le Sénégal et Saint-Louis en particulier.

Abdou Guitté Seck finira par inciter les jeunes à travailler davantage pour honorer leur ville.



PMN