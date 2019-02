Abdou Latif Coulibaly : « Nous ferons en sorte que l’opposition n’ait pas 4% »

Le ministre de la Culture est d’avis que, par reconnaissance à l’endroit de Macky Sall, Foundiougne devra travailler pour que l’opposition reste en deçà de 4%.



« On ne peut pas parler de votre bilan. Et on ne peut pas développer un pays sans infrastructures et sans éducation, et vous vous y attelez depuis votre élection. Nous vous promettons 75 et 80%. C’est notre devoir. Nous ferons en sorte que l’opposition n’ait pas 4% », affirme Abdou Latif Coulibaly.



Xalima