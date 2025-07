Saint-Louis : Saisie de médicaments frauduleux dissimulés dans une boutique de cosmétiques

Le Commissariat central de Saint-Louis a procédé, ce 11 juillet 2025 vers 10 h, à l’interpellation d’un individu pour vente frauduleuse de médicaments pharmaceutiques et mise en danger de la vie d’autrui.



L’arrestation fait suite à une enquête sur un réseau de vente illicite de médicaments dissimulés dans une boutique de produits cosmétiques à Guet Ndar.



Lors de la perquisition, plusieurs produits ont été saisis, notamment : sirop Bobaraba périmé, indométacine, chlorphenamine, dexaméthasone, CA-1000, aphrodisiaques, multivitamines, Mixagrip, Efferalgan, paracétamol/caféine, co-trimoxazole, entre autres. La plupart de ces produits étaient périmés ou dangereux pour la santé.



Le mis en cause a reconnu la propriété des produits et a déclaré les vendre comme aphrodisiaques ou pour « faire grossir les fesses et les seins ». Il a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit.



M.S