Abdou Wahab BEN GELOUNE : le parcours du "candidat de l'Espoir"

Né en 1977 à Dakar, d’un père musicien, spécialiste des techniques agricoles et d’une mère enseignante en charge des enfants vivant avec un handicap, j’ai très tôt voyagé et c’est ainsi que j’ai passé ma plus tendre enfance à Saint-Louis du Sénégal, aux côtés de ma grand-mère et de ma tante.



Extrêmement proche de ces femmes d’exception qui m’ont élevé et éduqué, je les considère comme faisant partie des raisons majeures de mon engagement politique. Elles ont été, pour moi, le reflet vivant de la condition inadmissible des femmes dans notre pays qui n’est qu’un des symptômes des multiples défaillances de notre système étatique.



Sur le plan humain, je me battrai pour instaurer, dans un futur relativement proche, un respect souverain des droits et des libertés de toutes mes concitoyennes et de tous mes concitoyens.



Dès lors, ma vie, comme vous pouvez le remarquer, à ce stade, est aussi celle empreinte de passions et de profondes valeurs familiales d’un panafricaniste déjà à l’œuvre.



Sur le plan professionnel, mon parcours n’est certes pas celui d’un universitaire : je suis un homme de terrain, et, en tant que tel, je privilégie, comme je l’ai toujours fait, les actions concrètes qui nous font avancer, plutôt que les longs débats, pour la plupart stériles. J’ai donc naturellement, un an après l’avoir intégrée, quitté l’Université Dakar-Bourguiba (Spécialité : Génie de Gestion Économique) pour me lancer à mon compte.



Comme chacun d’entre vous le sait sans nul doute, la dure réalité sociale et économique de notre pays a tôt fait de freiner l’ardeur de jeunes entrepreneurs ; personnellement, j’ai connu ces moments d’inquiétude quant à l’aboutissement de mes projets. Mes débuts dans le monde du travail ont été difficiles. Successivement vendeur, taximan et chômeur, j’ai connu, comme la plupart d’entre vous, la faim, la pauvreté et, maintes fois, la détresse.



Au cours de mon parcours et de ces périodes difficiles, jamais je n’ai songé à abandonner ma passion pour les nouvelles technologies, les statistiques et l’économie. Jamais je n’ai abandonné mes rêves. A force de persévérance, j’ai réussi à trouver un poste de Business Analyst et j’ai ainsi pu développer des compétences qui ont contribué à faire de moi l’homme d’affaires que je suis aujourd’hui. Car, enfin, je suis un homme d’affaires ! Aujourd’hui, je suis le président du Groupe WEEGO spécialisé dans la téléphonie mobile implémenté en Afrique de l’Ouest et Administrateur de Canal+ en République de Guinée où j’ai eu à gravir tous les échelons.



Abdou Wahab BEN GELOUNE