Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo vont soutenir Idy

L’ancien Premier ministre Idrissa Seck, candidat à la présidentielle du 24 février prochain peut compter sur les soutiens du député et leader de Tékki, Mamadou Lamine Diallo, et de l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), rapporte la Rfm ce midi.



Pour rappel, ces deux leaders politiques ont été recalés des parrainages en vue de la présidentielle.



Seneweb