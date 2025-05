Effondrement d’un immeuble à Ngor : plusieurs victimes redoutées, le supermarché U touché

Le sinistre a entraîné un blocage total de la circulation sur l’axe stratégique reliant Ngor à l’aéroport, compliquant sérieusement les déplacements dans cette zone très fréquentée de la capitale.



Parmi les bâtiments touchés, le supermarché U, bien connu des habitants et situé près de l’établissement "Chez Katia", a été gravement endommagé. Selon les témoins, la partie arrière de l’immeuble s’est complètement effondrée, tandis que la façade avant s’est affaissée d’environ un étage, causant l’enfouissement partiel du commerce. "Le supermarché a complètement disparu. Le premier étage s’est effondré et l’a remplacé", confie un habitant du quartier.



Les autorités craignent un lourd bilan humain, d’autant que le bâtiment était occupé au moment du drame, aussi bien par les employés du commerce que par des résidents dans les étages supérieurs.



Aucune estimation officielle du nombre de victimes ou de blessés n’a encore été communiquée à ce stade. Les opérations de secours se poursuivent dans des conditions difficiles, les décombres étant instables.



Cet effondrement relance les inquiétudes autour de la sécurité des constructions dans certains quartiers de Dakar, souvent confrontés à des problèmes de normes ou à des constructions non autorisées.



Les autorités locales sont attendues sur place dans les prochaines heures pour superviser les secours et faire une première évaluation de la situation.