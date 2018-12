Abdoulaye Baldé : « Nous ne sommes pas venus pour quémander des postes »

« La décision de notre parti procède d’une analyse de la situation et de circonstances externes qui, sont venues sous formes de conseils ou de recommandations (…) Nous avons fait une analyse de la situation ; parce que si nous allons aux élections c’est pour gagner et non pas pour y jouer les seconds rôles. Nous avons évalué l’implantation de notre parti dans les différentes régions, nous avons jugé nos forces et faiblesses et nous avons décidé de différer nos ambitions pour les 5 ans qui viennent ; ça ne veut pas dire que nous avons renoncé à être président du Sénégal (…) On est à 80 jours de l’élection présidentielle et, nous sommes sûrs que nous n’étions pas prêts et, qui plus est, nous avons eu plusieurs fois la main tendue du président Macky Sall à travers sa coalition. Cela ne date pas d’aujourd’hui mais de 2012. Nous avons donc attendu, au dernier moment, pour répondre positivement. Ça veut dire qu’il y a un temps de la résistance mais aussi il y a le temps de la réflexion et de la prise de décisions stratégiques. Nous ne sommes pas venus pour quémander des postes mais pour nous battre parce que nous avons pris des risques (…) Je ne soutiens pas Macky Sall, je suis venu pour me mettre au service de mon pays parce que je considère que j’ai, quand même, une expérience (…) Mon ralliement n’a rien à voir avec mon problème judiciaire ».



Senegalinter / Ken