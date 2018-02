Accueil des Présidents : la grosse démonstration de force de Mary Teuw NIANE ( vidéo & photos)

Les militants de l’Alliance pour la République (APR), proches du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ont sonné la mobilisation, ce matin, à l’accueil du Chef de l’Etat Macky SALL et de son hôte, le président Emmanuel MACRON. De l’aéroport jusqu’aux confins de la langue de barbarie des pancartes portants l’effigie du professeur Mary Teuw NIANE ont été brandies pour souhaiter aux deux hommes forts, la bienvenue dans la ville tricentenaire. Touché par cette marque d’affection et d’engagement, le président Macky SALL, a, dans son discours, adressé sa gratitude à l’ancien recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.



> Suivez en vidéo, des images de la mobilisation des militants et la réaction du ministre