Adama Kane DIALLO : « mon entente avec Mary Teuw NIANE, mon désaccord avec Mansour FAYE, le mouvement que je vais lancer … » (vidéo)

Après sa participation aux élections législatives sous la bannière de la Convergence patriotique pour la Justice et l'équité/Nay Leer (CPJE) Adama Kane DIALLO, ancien président des jeunes du mouvement Andando Défar Ndar (ADN)va s’engager dans une nouvelle dynamique politique qu’il compte afficher dans les jours à venir. Dans cet entretien avec Ndarinfo.com, le président du Conseil Communal de la Jeunesse (CCJ) décline les axes majeurs de cette nouvelle orientation. M. DIALLO par ailleurs président de l'association jeunesse Engagée et Responsable de Saint-Louis (JERES) revient largement sur les perspectives de sa relation avec le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Mary Teuw NIANE en précisant les contours de son désaccord avec le maire de Saint-Louis Mansour FAYE, relatif notamment au manque d’accompagnement que le CCJ devrait bénéficier de la part de la municipalité. ENTRETIEN