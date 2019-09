Adaptation aux changements climatiques : échanges d'expériences entre les maires des communes d’intervention du PFNAC (vidéo)

Dix-huit (18) maires des communes d’intervention du Projet de Promotion d’une Finance Novatrice et d’Adaptation Communautaire dans les Communes autour des Réserves Naturelles Communautaires du Sénégal (PFNAC) dans le bas delta du fleuve Sénégal, ont pris part à une visite d’échanges sur des programmes socioéconomiques et écologiques, mis en œuvre dans les zones de GANDON et GANDIOL grâce à ce projet.



Une tournée de deux jours, inscrite dans le plan de travail annuel du projet dans l’optique de favoriser des échanges d’expériences et de bonnes pratiques entre les élus.



Ils ont effectué une descente, samedi, à la Réserve Naturelle Communautaire de GANDON afin d’apprécier les impacts économiques et sociaux des réalisations du projet dans cette localité.



Le lendemain, les maires ont participé à une expérience de reboisement de la mangrove à Mbambara. En marge de cette activité, l’importance de l’écosystème de la mangrove dans la préservation des ressources halieutiques a été soulignée.



Une mobilisation citoyenne à laquelle les femmes et jeunes de localité se sont engagés à côté de scouts de Saint-Louis.



>>> Les réactions des parties prenantes ...