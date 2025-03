Administration Trump : Vers une nouvelle interdiction de voyage ciblant 43 pays

L’administration Trump envisage une extension significative des restrictions de voyage imposées aux citoyens étrangers, selon des informations obtenues par le New York Times. Un projet de recommandations élaboré par des responsables diplomatiques et de sécurité prévoit de classer 43 pays en trois niveaux, chacun entraînant des conséquences distinctes sur la possibilité d’entrer aux États-Unis.



D’après des sources proches du dossier, le premier niveau, surnommé "liste rouge", regroupe 11 pays dont les ressortissants seraient totalement interdits d’entrée sur le sol américain. Cette liste inclurait l’Afghanistan, le Bhoutan, Cuba, l’Iran, la Libye, la Corée du Nord, la Somalie, le Soudan, la Syrie, le Venezuela et le Yémen. Toutefois, des modifications restent possibles avant la validation finale par la Maison Blanche.



Un deuxième niveau, la "liste orange", concernerait 10 autres nations, dont la Russie, le Bélarus, Haïti, le Pakistan, la Sierra Leone et le Soudan du Sud. Pour ces pays, des restrictions partielles seraient appliquées : seuls les voyageurs d’affaires fortunés pourraient obtenir un visa, tandis que les visas de tourisme et d’immigration seraient fortement limités. De plus, les candidats à l’entrée aux États-Unis seraient soumis à des entretiens obligatoires en personne.



Enfin, une "liste jaune" de 22 pays, majoritairement africains, aurait 60 jours pour rectifier des déficiences perçues sous peine de se voir imposer des restrictions plus sévères. Parmi ces pays figurent l’Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Tchad, la République du Congo, la RDC, la Guinée équatoriale, la Gambie, le Liberia, le Malawi, le Mali, la Mauritanie et le Zimbabwe, ainsi que le Cameroun et Sao Tomé-et-Principe.



Les critères évoqués pour ces restrictions incluent le manque de partage d’informations sur les voyageurs, des protocoles de sécurité jugés insuffisants dans la délivrance des passeports ou encore la vente de citoyenneté à des étrangers provenant de pays interdits, ce qui pourrait contourner les restrictions existantes.



Le New York Times souligne que cette proposition est encore en cours d’évaluation par les ambassades, le Département d’État et les agences de renseignement américaines. Ces instances doivent examiner la justesse des critères avancés et les implications diplomatiques potentielles.



Depuis son retour au pouvoir, Trump a signé un décret ordonnant l’examen des mesures de contrôle des voyageurs dans plusieurs pays, justifiant cette démarche par des préoccupations de sécurité nationale. Toutefois, l’impact de cette interdiction potentielle risque d’être particulièrement fort sur les pays africains, ce qui pourrait affecter les relations diplomatiques entre Washington et plusieurs nations du continent.