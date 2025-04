Adresse à la Nation du PR Bassirou Diomaye Faye : Un appel à l’unité et à la souveraineté pour un Sénégal prospère

Un Sénégal souverain et en transformation

Dans son allocution à la Nation, à la veille du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a adressé un message d’unité, de souveraineté et de résilience à ses compatriotes.Il a d'abord rendu hommage aux anciens combattants, aux Forces de défense et de sécurité, ainsi qu’aux Sénégalais traversant des moments difficiles. Il a également souligné la coïncidence spirituelle de cette célébration avec le Carême chrétien et la fin du Ramadan, rappelant que la foi est une richesse précieuse favorisant l'harmonie sociale.Le président Faye a insisté sur l’importance de l’unité nationale et du vivre-ensemble, affirmant que malgré les défis, le Sénégal poursuit son développement en renforçant son modèle démocratique. Il a réaffirmé l’attachement du pays à sa souveraineté, notamment à travers la modernisation des Forces de défense et de sécurité, avec un accent mis sur le développement technologique et industriel.Dans un contexte économique complexe, il a mis en avant des réformes budgétaires majeures, incluant :L’optimisation des ressources pétrolières et gazières, avec des renégociations en cours pour garantir la transparence.Le chef de l’État a aussi annoncé des mesures en faveur de l'autonomisation des femmes et du développement agricole, avec la mise en place de 3.000 fermes intégrées et des coopératives agricoles communautaires pour renforcer la production et l’accès au marché.Concernant les infrastructures, il a évoqué :Le président a réaffirmé son engagement pour une paix durable en Casamance, avec le Plan Diomaye pour la Casamance, qui vise la réconciliation et le retour des déplacés. Il a également mis en avant l’importance du dialogue national, instruisant le Premier ministre Ousmane Sonko d’organiser une concertation avec les partenaires sociaux.Réformes institutionnelles et transparenceIl a annoncé des avancées majeures en matière de réformes judiciaires et politiques, avec :Face aux défis économiques, il a exhorté les Sénégalais à faire preuve de solidarité, de résilience et d’engagement patriotique, affirmant que le redressement national repose sur les efforts de tous.Il a conclu en réaffirmant sa vision d’un Sénégal juste, souverain et prospère, appelant à l’unité pour bâtir un avenir meilleur.