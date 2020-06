Affaire Batiplus: Entendu, le Commandant de la SR choqué par les déclarations de Cheikh Yérim Seck

Le patron de la Section de Recherches (SR), Abdou Mbengue a été entendu par les gendarmes-enquêteurs de la Brigade de Recherches (BR). D'après "Libération", le commandant s'est dit choqué par les déclarations du journaliste Cheikh Yérim Seck.



Ainsi, il a présenté les procès-verbaux de perquisition faits en présence de Haïdar Soufian et de Hassan Hashim. Lesdits documents ont été signés pour reconnaissance.



Le Commandant a confirmé aux enquêteurs que les 650 millions saisis ont été remis à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui a délivré à la SR des bordereaux qu'il a montré aux gendarmes.



Abdou Mbengue a également démenti la présence, dans les locaux de la SR, d'une banquière qui serait réquisitionnée pour les aider à compter l'argent. Deux machines, précise-t-il, ont été requises auprès d'une banque et l'argent a été compté en présence des deux propriétaires de magasins cités. Et ces derniers, n'ont fait aucune contestation.