Affaire Force Covid-19 : le maire de Saint-Louis placé sous mandat de dépôt

Mansour Daye a été inculpé et placé sous mandat de dépôt dans le cadre de l’enquête sur la gestion des fonds alloués à la Force Covid-19. C’est à l’issue de son audition par la commission d’instruction de la Haute Cour de Justice, tenue au Palais de Justice Lat Dior, que la décision a été prise.



L’audition, qui a duré plus de quatre heures, s’est déroulée dans un climat tendu, marqué par une forte présence médiatique et un important dispositif sécuritaire. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’ancien membre du gouvernement est soupçonné de surfacturation lors de l’acquisition de riz dans le cadre de la réponse d’urgence à la pandémie de Covid-19.



Le montant en question s’élèverait à 2,749 milliards de francs CFA, une somme colossale destinée à l’aide alimentaire d’urgence pour les populations vulnérables. Les enquêteurs soupçonnent des irrégularités dans les contrats d’achat, notamment des prix largement supérieurs aux standards du marché, ce qui soulève des questions sur de possibles détournements de fonds publics à grande échelle.



NDARINFO.COM