Affaire Madické NIANG : Karim WADE hurle à la trahison

Jusque-là, Karim Wade, le principal concerné, n'a pas réagi publiquement. C'est en coulisses qu'il s'est exprimé. Vivement. D'après Libération, l'ancien ministre d'État est entré dans une colère noire en prenant connaissance de la teneur de la lettre de Madické Niang.



Le journal rapporte que Karim "a hurlé à la trahison, (traitant Madické Niang) de tous les noms d'oiseaux". "Il est même allé jusqu'à mettre en cause la longue relation amicale qui existe entre Me Madické Niang et le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye", ajoute Libération.



