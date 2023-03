Affaire Mame Mbaye NIANG - Ousmane SONKO : l'audience renvoyée en séance spéciale au 30 mars

Audience houleuse très ce matin ponctuée de remous et de suspensions de séance au tribunal de Dakar. Me Ciré Clédor LY et son client Ousmane SONKO ont été admis à des soins dans des salles de l'institution judiciaire. Le pool d'avocats a soutenu que le leader du Pastef n'était pas dans les mesures de tenir. Au final, elle a été renvoyée au mars en audience spéciale. Il s'agit du dernier renvoi de ce procès pour diffamation.