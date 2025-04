Affaire Mansour Faye : levée de boucliers féminine à l'Apr/Saint-Louis

Réunies sous la bannière du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), les femmes de l’Alliance Pour la République (APR) du département de Saint-Louis ont tenu un point de presse ce dimanche 13 avril 2025. Elles ont dénoncé la décision d’interdire à leur leader, Amadou Mansour Faye, de quitter le territoire national. Dans une déclaration sans détour avec des brassards rouges bien noués, elles accusent le nouveau régime d’entrave à la démocratie et affirment leur détermination à engager un combat politique pour la défense des droits fondamentaux et des principes démocratiques au Sénégal.