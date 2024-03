Affaire Ngagne Demba Touré : le greffier Abdoulaye Mboup de l’Untj arrêté

Le Parquet de Dakar a engagé des poursuites contre des greffiers identifiés pour outrage à magistrat et voies de fait. Et Me Abdoulaye Mboup est dans la nasse…



Le greffier Abdoulaye Mboup, responsable de la communication de l’Union Nationale des Travailleurs de la Justice (UNTJ), a été arrêté par la Sûreté Urbaine sur ordre du Procureur.



Cette action fait suite aux incidents survenus lors de l’audition houleuse du greffier Ngagne Demba Touré le 23 février dernier.



Certains greffiers, dans le bureau et le long du couloir, auraient proféré des insanités et des propos outrageants à l’encontre des magistrats, en particulier du juge du 2e Cabinet.



Les auteurs, identifiés grâce à des vidéos de surveillance et des témoins, seront poursuivis pour outrage à magistrat, voies de fait et autres actes de vandalisme.