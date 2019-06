Affaire Pétro-Tim : Benno « salue » l’ouverture d’une information judiciaire

La coalition Benno Book Yaakaar (Bby) « salue » l’enclenchement de la machine judiciaire pour apporter de la lumière dans l’affaire dite du « scandale à 10 milliards de dollars » sur le pétrole et le gaz sénégalais. Face à la presse, ce mercredi, Pape Mahawa Diouf, le coordonnateur de la cellule de communication de la coalition présidentielle déclare : « La coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) salue l’ouverture d’une information judiciaire qui constitue pour tout le monde une opportunité de clarification publique sur le sujet de la gestion du pétrole et du gaz ».



« De ce fait, ces délateurs zélés auront l’occasion d’administrer devant la justice de notre pays les preuves de leurs accusations », a-t-il ajouté parlant d’«enquête à charge et à sens unique avec des accusations sans preuves ». La cellule de communication de Benno a tiré à boulet rouge sur Abdoul Mbaye & Cie qu’il traite comme une « frange de l’opposition revancharde qui veulent jeter le discrédit sur l’Etat ».



Il dit : « Les porte-étendards de cette campagne de calomnie, de médisance, de trahison, de tentative de déstabilisation ont le dénominateur commun d’être pour l’essentiel de néo-politiciens, affairistes pour la plus part assoiffés de pouvoir et d’argent ». Diouf fait savoir que « notre pays est une grande nation porteuse d’une tradition démocratique séculaire et républicaine qu’aucune tentative occulte ne saurait déstabiliser en encore moins ébranler».



DAKARMATIN