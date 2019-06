Affaire Petro Tim : ‘’Macky Sall est le seul responsable’’ (expert financier)

« C'est lui qui a signé le décret d'approbation alors qu'il savait qu'il y avait beaucoup d'anomalies dans le contrat liant l'État à Timis. Quand il est venu (au pouvoir), il a demandé à l'Ige d'enquêter. Cette enquête a révélé que ce contrat n'était pas bon parce que Petro Tim n'existait pas au moment de la signature. Elle a été créée deux jours après aux Îles Caïmans, donc une société offshore qui n'a ni bureau physique ni administrateur », a fait remarquer l’expert sur Sud Fm.



Et Mouhamed Ndiaye de signaler qu’avec l'entrée en scène de « son frère, Aliou Sall- quand il a commencé à travailler avec Timis-, c'est là que le Président Sall a juste ignoré tout ce que disait le rapport de l'Ige ».



Par ailleurs, indique Mouhamed Dia, « il y a d'autres scandales sous ce scandale. D'autres personnes sont mouillées. Il n'y a pas qu'Aliou Sall. Il y a beaucoup de gens qui sont mouillés ».



Selon lui, la plainte brandie par Aliou n’est que du bluff. « Si Aliou Sall se rend en Angleterre pour porter plainte contre la BBC, il ne reviendra pas. On va lui dire : '’tu ne rentres pas, on a besoin de toi pour te poser des questions'’ ».



