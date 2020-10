Affaire Terme Sud : Seydi Gassama prend la défense des 79 familles expulsées

“Même munies d’une décision de justice qui leur est favorable, l’armée et la COMICO ne devraient pas procéder à l’expulsion forcée de 79 familles d’anciens militaires, pendant cette crise de Covid19 et en pleine saison des pluies et d’inondations, et sans leur offrir de solutions alternatives de relogement“, a écrit Seydi Gassama sur son compte facebook.



La Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (DSCOS) a recouru à l’intervention de gendarmes pour expulser manu militari leurs anciens frères d’armes décidés à ne pas sortir de leurs maisons à Terme Sud. Plusieurs blessés ont été notés dont certains évacués à l’hôpital.



