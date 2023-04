Affaire « Top cas » : l’animatrice de walfTv évacuée à l’hôpital Principal après avoir piqué une crise

L’animatrice de Walftv, Thioro Diouf Cissé, arrêtée dans le cadre de l’affaire « Top cas, Néné Touty » a été déférée au parquet ce mercredi. A cause de son état de santé fragile, elle n’a pas rencontré le procureur.



Selon des informations parvenues à PressAfrik, c’est sur le chemin du retour au commissariat du plateau qu’elle a eu un malaise. Elle a été par la suite évacuée à l’hôpital Principal de Dakar.



En effet, la mise en cause est en état de grossesse très avancée. Son état de santé jugé fragile a fait que sa première audition a été suspendue pour cause de douleurs au ventre.



Pour rappel, Thioro Diouf, titulaire du compte Messager «Thioro Makhou Mandela», a reconnu être membre des groupes "Top Cas 221" et "Kay ma dey la", qu’elle a exposé de nombreux «cas» à Rokhaya Daba Tine, notamment celui d’un certain "Djiguel", producteur à la Sen TV, décrit dans un des groupes comme un «pervers sexuel».