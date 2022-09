Affaire des 49 militaires ivoiriens au Mali : Bamako prêtera-t-il attention aux bons offices de Macky Sall ?

C’est dans ce cadre que Macky Sall a effectué une visite officielle de quelques heures au Mali, le lundi 15 Août 2022. Au cours de cette visite, il a été accueilli par son homologue, le colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, les membres du gouvernement et le corps diplomatique à l’aéroport international Modibo KEÏTA Bamako-Senou. Cette visite «d’amitié et de travail », semblait bien cacher différents dossiers qui attendent d’être traités notamment le cas des 49 militaires ivoiriens, l’annonce de la suspension des opérations militaires allemandes de la MINUSMA, etc.



Pour la première fois depuis la prise de pouvoir par le Colonel Assimi Goïta en mai 2021, le Président Sénégalais, Macky Sall, a foulé le sol malien et s’est entretenu pendant quelques heures avec le président de la transition sur les questions urgentes. Cette rencontre intervient après des mois de brouilles entre les deux leaders.



Le Président Macky Sall s’est dit être « porteur d’un message d’amitié, de bon voisinage, un message de l’Afrique auprès du peuple malien». Il a aussi rappelé que «le Mali est un pays important, un pays pivot en Afrique de l’ouest». Il a souligné, cependant, que «l’objectif de cette visite est d’échanger et travailler ensemble avec les autorités maliennes pour une issue heureuse à cette transition et aussi pour que le Mali retrouve sa place dans le concert des Nations africaines et internationales».



Telle qu’annoncée, il semblerait que la visite du Président en exercice de l’Union Africaine ne concernait que le processus de transition dans notre pays. Pourtant d’autres points très importants devaient figurer au menu des échanges. Ce n’est donc pas forcément le Président du Sénégal qui est venu au Mali, mais celui de l’Union Africaine.



Outre des questions politiques débattues lors de cette rencontre, est probable que les discussions aient viré dans d’autre sens à huis clos. Car, cette rencontre est intervenue à un moment où il y a de vives tensions entre le Mali et la Côte d’ivoire ; la suspension, par l’Allemagne, «jusqu’à nouvel ordre» de la majeure partie de ses opérations militaires au Mali dans le cadre de la MINUSMA, sans oublier les intérêts économiques des deux pays qui étaient en déliquescence depuis les sanctions de la CEDEAO



Sur le dossier des 49 militaires ivoiriens, alors que la négociation semblait la voie privilégiée pour obtenir leur libération, ils ont finalement été inculpés. « Il a été procédé les 10, 11 et 12 août à leur inculpation et à leur placement sous mandat de dépôt » pour des faits de « crimes d’association de malfaiteurs, d’attentat et complot contre le gouvernement, d’atteinte à la sûreté extérieure de l’État, de détention, port et transport d’armes de guerre et de complicité de ces crimes », a indiqué le procureur Samba Sissoko dans un communiqué en date du 14 Août 2022. Dans cette affaire, le Togo joue le rôle de médiateur entre la Côte d’Ivoire et le Mali, mais de premières négociations le 28 juillet à Lomé, n’ont pas permis d’enregistrer de progrès.



Il est donc fort probable que le président de l’Union africaine, président d’un pays membre de la CEDEAO, d’un voisin du Mali et de la Côte d’Ivoire, évoque cette question avec le Président Assimi Goïta et plaide pour la résolution négociée de cette crise.



Concernant, l’incompréhension entre l’Allemagne et le Mali, pour rappel en février 2022, le Président Sénégalais, avait exhorté la république fédérale d’Allemagne à maintenir ses troupes au Mali, lors d’un point de presse conjoint avec son homologue allemand, Frank- Walter Steinmeier, en visite au Sénégal. Il ne manquerait donc pas cette occasion pour réitérer sa volonté concernant la présence du contingent allemand au sein de la MINUSMA.



Par ailleurs, l’économie était également au cœur de la visite de Maky Sall, un mois et demi après que la CEDEAO ait levé l’embargo sur le Mali. Le Corridor Dakar-Bamako est un axe stratégique du commerce entre le Mali et le Sénégal. L’amélioration de la compétitivité sur le Corridor est une priorité pour les 2 pays et l’embargo de la CEDEAO et de l’UEMOA ont été désastreux pour les économies et les populations de part et d’autre.



En juillet dernier l’hebdomadaire Jeune Afrique rappelait à juste titre que «près de 23 % des exportations sénégalaises sont destinés au Mali. Selon les chiffres de l’Agence nationale de statistique et de la démographie (ANSD), elles étaient évaluées à plus de 62 milliards de francs CFA (95 millions d’euros) en janvier. Mais elles ont chuté de 30 à 60% au cours des mois qui ont suivi les sanctions économiques ».



Nampaga KONE

Source: La Preuve